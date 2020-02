La défaite à Genk ne doit rien changer pour Charleroi

Battus la semaine dernière, pour la première fois depuis le mois d'octobre en championnat, les Zèbres ont vu leur belle série s'arrêter à 13 matchs sans défaite. Mais ça n'efface pas la confiance accumulée durant trois mois.

Et ce sera sans doute la mission principale du Sporting contre Zulte, samedi soir: ne pas laisser cette défaite entacher le moral avant de croiser le fer avec un candidat au top 6. Karim Belhocine insiste. "On était très déçu, d’autant plus après une si belle série. Mais ensuite, il a fallu repartir. Sur ce qui n’avait pas fonctionné, mais aussi sur ce qui avait bien été, comme notre deuxième période."

"Après 14 matchs de championnat, on a fini par en perdre un, contre une très bonne équipe de Genk et sur le plus petit score", tempère d’ailleurs le coach des Zèbres. "Même s’il y a de la déception, même s’il faut tirer les conclusions de cette défaite, ça ne remet pas tout en cause. Il faut continuer sur la spirale, qui, malgré tout est positive."