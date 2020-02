Lamah et la génération "perdue" d'Anderlecht : "Je crois qu'ils ont des regrets, oui ..."

Roland Lamah a été formé au RSC Anderlecht, où il aura fait partie du noyau A et disputé six rencontres en 2006-2007 (ce qui lui permet d'inscrire un titre de champion de Belgique à son palmarès). Mais le quintuple Diable Rouge aura dû s'exiler, comme beaucoup de jeunes mauves à l'époque ...

Roland Lamah a rejoint Anderlecht en 2005 depuis Visé et sera resté chez les Mauves jusqu'en 2008, faisant ses débuts professionnels sous le maillot du RSCA et disputant six matchs en 2006-2007. Il avait alors 19 ans, mais a ensuite dû quitter le club, en prêt puis à titre définitif. "Si je ne me suis jamais imposé en Belgique, c'est que ça ne devait pas arriver, je n'ai aucune rancoeur vis-à-vis de ça", nous affirme-t-il depuis les USA, où il réside toujours en attente de retrouver un club.

Aujourd'hui, le RSC Anderlecht a pour projet de bien plus laisser leur chance aux jeunes. "Chaque époque a sa réalité. Il y avait beaucoup de cadres difficiles à bouger à l'époque, énormément de joueurs de talent plus âgés, des joueurs étrangers, des patrons", se rappelle Lamah. "Moins de place pour la jeunesse. Aujourd'hui, peut-être que tous ces jeunes de l'époque auraient reçu plus de temps de jeu, mais c'est difficile à dire", estime Lamah.

Une génération perdue

Car les joueurs qu'a pu cotoyer Roland Lamah sont loin d'être des inconnus, même si leur échec respectif n'est pas toujours lié aux mêmes raisons. "On avait de sacrés talents ! Les autres équipes savaient qu'elles allaient souffrir quand on jouait contre elles", sourit l'ex-Mauve.

Sammy Allagui, Sébastien Siani, Samir Ujkani, Vadis Odjidja et Roland Lamah en stage à la Manga, 2006

"Je n'étais pas le plus talentueux du lot. Sven Kums, Vadis Odjidja, Cheikh Tioté - paix à son âme - ou encore Hervé Kagé ... Peu ont reçu leur chance. Il y a eu Anthony Vanden Borre et Vincent Kompany, bien sûr". Si certains comme Kagé n'ont pas eu la carrière espérée, d'autres auraient eu leur place au RSCA. "Regarde Vadis. Actuellement, il est capitaine à Gand, c'est peut-être le meilleur milieu de terrain de Belgique, non ?", nous souligne Roland Lamah.

"Bien sûr, on ne peut pas comparer les époques. Mais est-ce qu'Anderlecht a des regrets par rapport à certains talents de ma génération ? Je pense, oui".