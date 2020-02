Indispensable Perica : "Il n'y avait personne pour mettre le ballon au fond !"

Surprise au coup d'envoi de Mouscron - Ostende : pas d'attaquant de pointe, Stipe Perica étant sur le banc et Aleix Garcia annoncé en "faux neuf".

Résultat : on aura longtemps l'impression qu'il manquera quelque chose devant pour l'Excel. Fabrice Olinga et Jonah Osabutey ont percuté sur les flancs sans se montrer dangereux dans le rectangle et Aleix Garcia, théoriquement aligné en faux 9, a énormément décroché pour construire le jeu depuis le milieu.

"La construction dans l'entrejeu était très bonne, ça ouvrait bien le jeu vers les ailiers", se réjouissait Philippe Saint-Jean après la rencontre, tout en reconnaissant : "Mais quand les centres venaient, il n'y avait personne dans la boîte pour mettre le ballon au fond. Il falllait le vivre pour le comprendre", reconnaît l'entraîneur intérimaire de Mouscron. L'entrée de Stipe Perica a tout changé : le buteur croate a scoré peu de temps après être monté pour faire 3-1. Sans lui, l'Excel manque d'un tueur ...