Un ancien joueur d'Eupen et du Barca retrouve un club

Le Slaven Belup a annoncé ce lundi soir la signature d'un nouveau joueur, à qui on annonçait un grand avenir et qui était notamment passé deux ans par Eupen.

Jeffrén Suarez a, en effet, joué pour les Pandas entre 2015 et 2017. C'est d'ailleurs le club pour lequel ce véritable globetrotter a le plus joué dans sa carrière : 49 matchs pour un total de 5 buts et deux passes décisives.

L'ailier droit vénézuélien était auparavant passé par le Barca, alors qu'on lui promettait un grand avenir. Jeffén était monté au jeu à 34 reprises sous les couleurs Blaugranas. Il avait même inscrit un goal contre le rival madrilène en 2010.

A 32 ans, et alors qu'il était sans club depuis l'été dernier, le Vénézuélien vient de signer un nouveau contrat. C'est en Croatie qu'il devrait passer les prochains mois de sa vie. Il s'est engagé jusqu'en juin 2021 avec Slaven Belup, club de division 1 croate.