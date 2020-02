Bruges et Anvers ne veulent pas de l'horaire étonnant proposé par les autorités

Le bourgemestre de Bruxelles et la Fédération belge ont proposé un horaire très spécial pour la finale de la Coupe de Belgique. Une proposition qui, logiquement, ne plaît ni aux supporters ni aux joueurs.

Les autorités estiment qu'il s'agit d'un match à risque. Par conséquent, elles veulent instaurer toujours plus de mesures sécuritaires. Leur nouvelle trouvaille ? Faire disputer un match tant attendu à... midi, pour empêcher les supporters de profiter pleinement de l'avant-match.

Sans surprise, les deux finalistes ont refusé une telle proposition indique Het Laatste Nieuws. Ce mercredi, tout le monde se remettra autour de la table pour choisir une alternative. Anvers et Bruges veulent bien garder la date du dimanche 22 mars, mais avec un horaire adéquat et plus classique.

Le samedi 21 mars pourrait également être une alternative plus compatible avec le rythme sportif des joueurs, tout en respectant les quelques 40.000 supporters qui feront le déplacement dans la capitale pour soutenir leur club de coeur.