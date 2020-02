Le Standard prend un bon point face au Club de Bruges

Initialement prévue dimanche dernier, la rencontre entre le Standard et le Club de Bruges avait été reportée à ce mercredi soir en raison de la tempête Ciara qui avait traversé la Belgique ce week-end.

Michel Preud'homme pouvait compter sur le retour de Samuel Bastien dans son onze, un joueur si précieux au sein de l'entrejeu liégeois. Mais le technicien des Rouches avait réservé une surprise de taille ce mercredi en titularisant le jeune Nicolas Raskin (18 ans) qui n'avait disputé que sept minutes de jeu jusqu'ici en Coupe de Belgique. Côté brugeois, Philippe Clement alignait d'entrée Michael Krmencik.

Après plusieurs déchets techniques de part et d'autre, le Club de Bruges monopolisera le ballon et obtiendra une première occcasion sur corner. Simon Deli sautera plus haut que tout le monde pour reprendre le cuir de la tête mais celui-ci passera juste à côté du but de Bodart (10e). Dix minutes plus tard, le Standard obtiendra sa première occasion de la partie avec une tête non cadrée de Vanheusden, une action au cours de laéquelle Oulare s'écroulera dans le rectangle suite à un ceinturage de Balanta...mais monsieur Visser ne sifflera pas et le VAR n'interviendra pas (21e). Vigilant, Bodart effectuera ensuite une très belle intervention devant Krmencik (23e).

Pas assez énergique voire trop statique, le Standard verra le Club de Bruges dominer l'entierté de cette première période. Néanmoins, les Blauw en Zwart ne parviendront pas à ouvrir le score malgré deux très belles opportunités en fin de première période. La première viendra d'une belle percée de Diatta qui remisera ensuite pour Vormer mais le capitaine brugeois croquera sa frappe (43e). Et la suivante verra Bodart effectuer une double parade décisive sur De Ketelaere (45e). Les deux équipes rejoindront leur vestiaire sur le score de 0-0.

Les Rouches débuteront la seconde période avec de meilleures intentions à l'image d'un Carcela beaucoup plus remuant sur le flanc droit qui ne cessera de provoquer des fautes côté brugeois. Le Standard obtiendra une très belle occasion d'ouvrir la marque mais la tête d'Oulare sera déviée en corner (60e). Bien placé à l'entrée de la surface, l'avant-centre liégeois poussera ensuite Mignolet à la parade quelques minutes plus tard (72e). Le Standard obtiendra ensuite un très beau coup franc à l'entrée de la surface même si les joueurs liégeois réclamaient un penalty. Gavory se chargera de le tirer mais le ballon ira percuter le mur (75e). Muselé, Bruges réagira via son capitaine mais le Néerlandais croisera trop son tir seul face à Bodart (76e). Les deux équipes ne parviendront à se départager ce mercredi soir et se quitteront sur un nul vierge (0-0).

Avertissements : Deli (49e), Vormer (53) ; Oulare (53e), Amallah (64e)

Standard : Bodart, Gavory, Vanheusden, Laifis, Vojvoda, Cimirot, Bastien, Raskin (Lestienne 66e), Carcela, Amallah, Oularé (Avenatti 90e)

Club de Bruges : Mignolet, Mata, Mechele, Deli, Sobol, Balanta, Vormer, Vanaken, Diatta, De Ketelaere, Krmencik (Okereke 84e)