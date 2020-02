Selim Amallah : "Si nous avions joué tous nos matchs de la sorte, nous aurions pu avoir plus de points"

Le Standard de Liège a partagé l'enjeu face au Club de Bruges ce mercredi soir lors de la 25ème journée de Jupiler Pro League. Après une première période à la traîne, les Rouches ont bien muselé les Brugeois en deuxième mi-temps.

Selim Amallah était satisfait du point pris et surtout de la manière. "Content de ne pas avoir encaissé, mais déçu de ne pas remporter ce match. Nous voulions la victoire, en vain avec ce nul vierge. Un match avec beaucoup de duels et d'intensité, et nous avons répondu présents. Si nous avions joué tous nos matchs de la sorte, nous aurions pu avoir plus de points", lâche d'emblée l'international marocain à l'issue de la rencontre.

Les deux équipes ont eu leur période. "Un match équilibré durant lequel le Club a eu le dessus durant les quarante-cinq premières minutes. Après la pause, nous avons joué notre jeu et avons fait courir les Brugeois. Un score mérité en quelque sorte. La pression sur l'arbitre ? C'est toujours ainsi dans ce genre de rencontre mais monsieur Visser a bien dirigé la partie. Le penalty non sifflé sur Oulare et une deuxième jaune pour Deli ? L'arbitre n'a rien signalé donc pas besoin de revenir là-dessus. ", a souligné le milieu offensif qui veut retenir le positif.

Le point pris est encourageant pour la suite. "C'est sûr. Nous jouons mieux face aux plus grosses équipes. Nous sommes confiants pour la suite et le top 6. Nous connaissons nos qualités et feront ce qu'il faut", a conclu Selim Amallah.