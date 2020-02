La série impressionnante de Hans Vanaken

Le Diable Rouge de 27 ans est le soldat le plus régulier de l'armée brugeoise. Ce mercredi soir, il a disputé son centième match d'affilée. Il n'a, en effet, raté aucun des 100 derniers matchs du Club de Bruges.

Mais Vanaken ne fait pas simplement de la figuration. Sur les 25 matchs de championnat disputés cette saison, il en est à 12 buts - dont un certes très polémique - et 2 passes décisives. En Ligue des Champions, y compris ceux de qualification - le grand milieu de terrain a pris part aux dix rencontres brugeoises. Bilan : 4 buts.

Le Soulier d'Or était également présent lors des cinq matchs de Coupe de Belgique cette saison. Oui, Hans Vanaken a déjà disputé 40 matchs cette saison, et donc 100 consécutifs !

