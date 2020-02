Ruud Vormer satisfait : "Nous pouvons être fiers les uns des autres"

Le Club de Bruges éprouve toujours des difficultés quand il se déplace du côté de Sclessin. Le leader n'a pas su faire mieux qu'un match nul face au Standard ce mercredi soir (0-0).

Le capitaine du Club de Bruges était nénmoins satisfait du partage en terres liégeoises. "C'était un match disputé", a confié Ruud Vormer à l'issue de la rencontre. "Ils ont eu des occasions et nous aussi. Techniquement, ce n'était pas génial, mais c'est aussi un très mauvais terrain. C'est un désastre de jouer au football sur une pareille pelouse", a constaté le Néerlandais.



"Puis le Standard contre le Club, c'est toujours dur. Des matchs intenses et durs. 0-0, ce n'est pas une défaite. Nous aurions aimer l'emporter, mais nous pouvons être fiers les uns des autres", souligne le Brugeois avant d'évoquer sa belle occasion en seconde période. "Cette opportunité à la fin? J'ai été un peu poussé au bon moment, manque de chance. Nous nous en sortons très bien et nous devrions être heureux", a conclu Vormer.