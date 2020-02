Les Diables Rouges au Qatar en mars : l'Union Belge officialise les deux matchs amicaux

Les 27 et 30 mars prochains, la Belgique affrontera le Portugal et la Suisse en amical pour préparer l'Euro 2020 durant la trêve internationale de mars. Deux adversaires de haut niveau, donc : le champion d'Europe en titre et le n°12 au classement mondial, qui nous avait giflés en novembre 2018 (5-2) en Ligue des Nations. Une façon également pour la sélection de découvrir le Qatar à quelques années du prochain Mondial.

In March we will travel to Qatar to prepare for #EURO2020. We will play two friendlies! 💪🇶🇦



27/03 🆚🇵🇹 (18:30 CET)

30/03 🆚🇨🇭 (17:00 CET)

#COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/xI53j341bh