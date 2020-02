Une semaine incroyable pour le jeune Malinwa de 17 ans, conclue en crucifiant Anderlecht

Ce samedi soir, un des matchs les plus importants de la saison régulière s'est conclu par une victoire 2-0 des Malinwas contre Anderlecht. Après une carte rouge et une grosse frappe de Hairemans, c'est le jeune Aster Vranckx qui a donné le coup final aux Anderlechtois.

Le milieu de terrain des Diablotins U19 a disputé 6 rencontres avec les Malinwas cette saison. Il se souviendra particulièrement de cette semaine. Elle avait commencé par une première pour lui, malgré la défaite de son équipe à Charleroi. En effet, Vranckx avait donné sa première passe décisive (pour Togui) de sa carrière pro.

Quatre jours plus tard, le jeune milieu de terrain belge remet le couvert en offrant un nouvel assist à Hairemans. Mais ce n’est pas tout, il a également inscrit son premier but de sa carrière pro.

En effet, il a profité de la glissade de Kompany pour gagner son duel, pousser la balle au fond - de la tête - et crucifier l’équipe du Diable Rouge en inscrivant le 2-0 définitif. Tout un symbole quand on sait que le défenseur mauve aime mettre ses défaites sur le dos de la jeunesse, de l’audace et de l’apprentissage.