Christian Bracconi : " Virton a le droit de rêver "

Leader ex aequo avec le Beerschot et Westerlo, Virton doit l'emporter à Westerlo avant d'accueillir OHL.

« Le niveau du championnat est relevé et le classement est incroyablement serré. » Les propos émanent de l’entraîneur de Virton, Christian Bracconi. Difficile de lui donner tort. Victorieuse 2-0 de Lokeren, son équipe a rejoint le duo Beerschot-Westerlo à la première place du classement de la 2e tranche avec 20 unités chacune au compteur - le goal/average : 14/8 pour le Beerschot et Virton, 18/14 pour Westerlo qui devance ses rivaux grâce à un succès de plus (6 contre 5) - contre 17 à OHL vainqueur de la 1ère tranche. « Les suiveurs n’ont jamais vu cela . » Le calendrier des deux dernières journées est : OHL-USG, Westerlo-Virton, Beerschot-Lommel puis Virton-OHL, Lokeren-Beerschot et USG-Westerlo. Faites vos jeux. En cas d’égalité au terme de la 14e et dernière journée, il faut prendre en compte les paramètres suivants pour désigner le premier de classe : le plus grande nombre de victoires, la meilleure différence de buts, le plus grand nombre de buts marqués, le plus grand nombre de victoires à l’extérieur, la meilleure différence de buts à l’extérieur et enfin le plus grand nombre de buts marqués à l’extérieur. En cas de défaite à Westerlo, Virton dira adieu à la finale des playoffs. « Virton est le club qui a le moins la pression. On doit gagner samedi pour avoir un match décisif face à OHL. Les joueurs accomplissent un travail formidable depuis le mois de juin, donc bien avant mon arrivée début décembre », assure le T1. « Ils ont le droit de rêver. » CQFD.