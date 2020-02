Alexandre Grosjean explique pourquoi la direction du Standard a quitté les réseaux sociaux

Après la défaite à Courtrai, la direction du Standard avait décidé de se retirer des réseaux sociaux. Une décision critiquée, mais que le directeur des Rouches Alexandre Grosjean a expliqué.

Invité du Grand Débrief de Proximus/La Dernière Heure, Alexandre Grosjean est revenu sur la décision conjointe de la direction du Standard (lui et Bruno Venanzi) de se retirer des réseaux sociaux et notamment de Twitter suite à la défaite sur la pelouse du KV Courtrai, qui avait provoqué la colère des supporters du Standard.

"La liberté et la force d'un supporter est de laisser libre cours à ses états d'âme", reconnaît le directeur du Standard en plateau. "La liberté d'expression est un droit essentiel. Mais on ne peut pas devenir menaçant. Je sais que c'est une poignée d'individus et cela ne représente pas au mieux les supporters du Standard, mais quand on vise votre intégrité, qu'on vous souhaite de "crever", ce sont les termes utilisés envers Bruno et moi-même ... On a décidé d'arrêter", explique Grosjean.

"Ca n'a pas de sens d'être présent sur les réseaux dans ces conditions. Je vous invite à trouver d'autres dirigeants de club sur les réseaux sociaux, il n'y en a pas ; aujourd'hui, la direction s'exprimera par le biais des canaux du Standard".