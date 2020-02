Mignolet préface le choc face à ManU : "On a vu leur victoire à Chelsea ..."

C'est le jour J-1 pour le FC Bruges, qui affronte Manchester United ce jeudi en seizièmes de finale de l'Europa League.

Simon Mignolet a préfacé la rencontre européenne qui attend Bruges ce jeudi : "Tout le monde est impatient de retrouver l'Europe : nous sommes actifs sur trois fronts, il y a beaucoup de matchs à jouer et chaque compétition est très différente", estime le portier des Blauw & Zwart. Il ne faudra donc pas trop penser au match difficile des Brugeois face à Waasland-Beveren au moment d'accueillir le géant anglais ...

"Manchester United a un réservoir de 25 à 30 joueurs dans lequel ils peuvent puiser. Nous avons vu les images, on sait comment ils jouent ; ils ont énormément de talent individuel, on a pu le voir lors de leur victoire à Chelsea (0-2)", reconnaît Mignolet, qui tentera de se rappeler au bon souvenir du football anglais. "Ce qui compte, c'est que le groupe fasse un bon match, même si c'est évidemment sympa pour moi de retrouver un club anglais", relativise-t-il. "Mais si nous tenons le zéro, ce sera grâce à une bonne prestation collective".

Être en bonne position pour le retour

Le FC Bruges devra probablement réussir un exploit dès ce jeudi pour avoir une chance à Old Trafford et Simon Mignolet le sait. "Ce n'est pas comme en poules où nous pouvions nous permettre de perdre des points et nous rattraper par après. Il faudra répondre présents et être organisés dès les premiers instants du match si nous voulons être dans une situation confortable au match retour", conclut le gardien des Gazelles.