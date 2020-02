Philippe Clement : "Nous aurons besoin d'un miracle"

Ce jeudi soir (19h) au Jan Breydelstadion, le Club Bruges accueillera Manchester United en seizième de finale aller de l'Europa League.

Après une très bon parcours en Ligue des champions, le Club de Bruges s'apprête à affronter un autre cador européen, Manchester United. Une nouvelle affiche de rêve après Galatasaray, le PSG et le Real Madrid. "Nous allons essayer de jouer notre propre jeu et de marquer des buts. De plus, une bonne organisation sera importante", a expliqué Philippe Clement en conférence de presse d'avant-match.

Le coach des Blauw en Zwart s'est voulu prudent. "Manchester United vit une saison compliquée mais ils ont gagné à Manchester City et à Chelsea. De plus, ils ont tenu tête à Liverpool. Il y a beaucoup de qualités au sein de leur groupe. Pour les battre, il faudra un miracle, mais nous allons tout donner. Ce sont deux matchs où nous n'avons rien à perdre. Beaucoup de garçons les attendent avec impatience. De telles rencontres motivent mes joueurs."

Le club devra se passer de Diatta. "Krépin est blessé au niveau des adducteurs. Nous ne savons pas combien de temps il sera absent. Nous avons quatre matchs en huit jours. Je vais devoir faire tourner. Mais je ne suis pas un entraîneur qui pense aux problèmes. A domicile contre le PSG, Vormer avait été suspendu et De Ketelaere avait disputé son premier match. Ce fut une découverte. Je donnerai des opportunités aux autres garçons", a conclu le coach des Gazelles.

Privé de Diatta, touché aux adducteurs, Bruges part dans le costume de l’outsider face à l’ogre anglais. « United revient d’une pause hivernale, alors que nous avons eu une période difficile. Mais un match contre le grand Manchester United peut aussi donner un coup de pouce à mes joueurs. Nous avons une jeune équipe et jouer contre des équipes comme ça peut être un excellent apprentissage pour eux », termine Clement.