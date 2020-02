Juan Mata prévient : "Un but idiot peut vous coûter la qualification"

Juan Mata se déplace ce jeudi avec Manchester United du côté du FC Bruges et l'Espagnol respecte le leader de notre compétition ... mais est confiant.

Juan Mata (31 ans) a observé le FC Bruges et sait que les Blauw & Zwart seront prêts : "Je me rappelle d'eux en Ligue des Champions, ils ont l'expérience des grands rendez-vous et n'auront pas peur de nous affronter ce jeudi", déclare l'Espagnol sur le site officiel de Manchester United. "Nous essaierons de nous qualifier et repenserons aux bons souvenirs de Stockholm en 2017 - l'Europa League est une compétition agréable à gagner".

ManU a en effet l'expérience de l'Europa League, remportée en 2017, et Juan Mata sait donc qu'une erreur peut être fatale : "Il faut éviter les erreurs car un bête but peut vous coûter la qualification. Il faut être concentré car ce n'est pas comme en Premier League où vous pouvez vous rattraper après une erreur", pointe-t-il. "Un mauvais jour et c'est l'élimination".