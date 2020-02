Le RSCA communique au sujet des lanceurs de pétard et fait un geste pour les supporters punis !

Anderlecht a annoncé avoir engagé des poursuites pénales et civiles contre les auteurs des jets de pétards contre Bruges et à Malines.

Dans un communiqué publié ce jeudi, le RSC Anderlecht a annoncé avoir identifié les individus auteurs des jets de pétards du match à domicile face au FC Bruges (qui a valu un huis-clos partiel au club) et lors du déplacement au KV Malines la semaine passée. Tous deux se verront poursuivis au pénal et au civil.

Ensuite, Anderlecht a regretté que ce geste "pénalise une large majorité pour les faits d'une petite minorité" et a décidé, à défaut d'avoir été en appel pour éviter le huis-clos partiel du 7 mars face à Zulte Waregem, de faire un geste. Ainsi, les supporters abonnés placés en T4 et privés de rencontre suite au huis-clos pourront obtenir une place gratuitement ailleurs dans le stade. En fonction des disponibilités, la priorité sera donnée aux supporters n'ayant jamais été impliqués dans des incidents par le passé. Plus de détails sur la marche à suivre seront communiqués début de semaine prochaine.