Belhocine a scruté son prochain adversaire : "Bruges ne sera pas fatigué"

Spectateur attentif de la rencontre d'Europa League entre Bruges et Manchester United, l'entraîneur des Carolos ne s'attend pas à affronter un adversaire déforcé.

Deux matchs importants en quatre jours ; tel est le programme de la fin de semaine des Brugeois. Karim Belhocine ne pense pas que cela dérangera Philippe Clement. En conférence de presse d'avant match, le Carolo explique : "Bruges a un très gros noyau. Une vingtaine de joueurs de qualité. Le match de ce jeudi ne devrait donc pas avoir d'influence pour eux. On ne doit pas s'attendre à une équipe de Bruges déforcée ou fatiguée. On le sait tous, c'est une équipe très forte à domicile. Il faudra être à 100% contre un tel Club de Bruges".

Au-delà de ce match capital pour bien se positionner avant le début des Play-Offs 1, l'entraîneur des Zèbres est évidemment revenu sur la blessure de Massimo Bruno : "Je vais parler en tant qu'ami plus qu'en tant qu'entraîneur. J'ai beaucoup de peine pour Massimo. De longs mois difficiles l'attendent, avec une opération. J'espère qu'il reviendra à son niveau, et même mieux"

Avant de reprendre finalement sa casquette de coach : "On perd un élément important, mais c'est la vie de coach, on fera avec. Il n'y a pas de formule magique pour remplacer Massimo Bruno. Il est un joueur important qui a joué tous les matchs. Mais on a beaucoup de joueurs qui ne demandent qu'à être titulaires et à prouver que, eux aussi, ils ont le niveau".