Genk met la pression sur Anderlecht et se rapproche des playoffs 1 après son déplacement à Courtrai

Ce vendredi soir, Courtrai recevait Genk en ouverture de la 27ème journée de Jupiler Pro League.

Genk n'a pas réalisé une grosse rencontre mais le champion de Belgique est parvenu à rentrer avec les trois points de son déplacement périlleux au stade des Éperons d'or grâce à un but de Dries Wouters (58e), 0-1. Sa reprise à moitié croquée a surpris Jakubech. Courtrai méritait mieux au vu de la rencontre mais Pele Mboyo a d'abord vu un but annulé pour hors-jeu avant de rater l'immanquable seul face au but en seconde période.

Grâce à cette victoire, Genk se rapproche des playoffs 1. Avec 41 points, le champion de Belgique compte quatre points d'avance sur le KV Malines (37 points), sept sur Anderlecht (34 points) et Zulte-Waregem(34 points).