Hugo Broos scalpe le mercato d'Anderlecht: "Pas du bon travail"

L'ancien coach du Sporting ne mâche pas ses mots.

En difficulté, Anderlecht a dû attendre les dernières heures du mercato hivernal. Et pour Hugo Broos, le Sporting n'a pas bien ciblé. Au contraire de Zulte, par exemple. "Tu sais qu'un Jelle Vossen aura un rendement direct. C'est la grande différence avec Anderlecht. Quand vous êtes dans une situation difficile et qu'il ne vous reste que quelques heures, il faut au moins prendre un attaquant qui soit prêt", estime-t-il dans un entretien accordé au Laatste Nieuws.

"Joveljic? Il n'a plus joué depuis deux ans. Pjaca? Pareil... Ce n'est pas du bon travail." Même si Hugo Broos en est conscient: la situation financière du club a probablement joué. "La situation est complexe. Ils sont là avec un noyau de 45 joueurs qu'ils doivent payer", reconnaît-il. "Mais d'un autre côté, quand on voit qu'ils ont déboursé huit ou neuf millions pour attirer Sanneh... On ne va pas me dire que ce joueur a été scouté..."