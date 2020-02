"Gand a plus de chances de passer que Bruges"

Les deux clubs belges auraient sans doute mérité mieux en seizièmes de finale aller de l'Europa League, mais tous les espoirs sont permis avant le match retour.

Le Club de Bruges a mené contre Manchester United, La Gantoise a gaspillé ses occasions pour revenir au score, à Rome: les clubs belges ont fait plus que de la figuration en Europa League, mais il faudra faire mieux encore pour espérer franchir l'obstacle.

Ce sera plus difficile pour Bruges, en déplacement à Old Trafford, selon Marc Degryse. "Je donne plus de chances à Gand qu'à Bruges de se qualifier", explique-t-il au Laatste Nieuws. "Avec le football proposé jeudi, la Gantoise peut tout à fait inverser la tendance, s'ils jouent un match parfait au retour. Parce que la Roma est clairement dans une période de doute.