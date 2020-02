Ole Gunnar Solskjaer : "Ce fut un match difficile contre le Club de Bruges"

Manchester United n'a pas disputé un grand match à Bruges, mais est parvenu à recoller au score grâce à une erreur du Club. Le coach des Red Devils était mitigé à l'issue de la rencontre.

Ole Gunnar Solskjaer a vu une belle équipe du Club de Bruges. "Ce fut un match difficile. Notre adversaire était bien organisé et les conditions étaient difficiles. C'était presque comme jouer sur du gazon artificiel. Le ballon rebondit, il est rapide et vif, donc tout peut arriver et nous avons marqué ce but à l'extérieur. Très beau but d'Anthony (Martial), il a gardé son sang-froid et s'est battu pour garder le ballon. Il aurait pu marquer un deuxième goal mais le poteau en a décidé autrement. Je suis content mais nous pouvons mieux faire", a confié le coach de Manchester United.

Le technicien norvégien estime que les deux buts de la rencontre sont issus d'erreurs. "Il y a beaucoup de choses que nous pouvons examiner. Bien sûr, on ne peut pas se relâcher quand ils ont un six mètres, même si apparemment, il y avait corner pour nous... Nous avons effectué une erreur et ils ont marqué un but, mais nous avons marqué suite à une erreur de leur part, donc ça s'égalise et je préfère 1-1 que 0-0", précise l'ancien attaquant.

Tournante

Solskjaer avait fait tourner en laissant quelques titulaires au repos. "Nous devons effectuer une rotation, parce que beaucoup de compétitions et de matchs se succèdent. La semaine prochaine, nous ferons tout notre possible pour nous qualifier, mais tout est encore ouvert. Il reste 90 minutes à jouer, on est à mi-chemin. Ils vont venir à Old Trafford pour gagner, nous aussi. Nous devons gagner ce match", a conclu Solskjaer.