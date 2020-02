Standard - Antwerp : tous les ingrédients pour une rencontre diabolique

Le Standard affronte l'Antwerp ce samedi soir, dans un duel qui est devenu au fil du temps de plus en plus animé et tendu. Le genre de match dont Sclessin raffole. Surtout que les supporters du Standard ont une revanche à prendre sur la bande à D'Onofrio.

Un 18 décembre, match à élimination directe en Coupe de Belgique, l'Antwerp l'emporte et filera plus tard vers la finale. Le match finit dans une tension généralisée sur le terrain et en tribunes. Provocations de Lamkel Zé, quelques coups échangés, un Boljevic surmonté, Sclessin en grogne. Pas de doute, les Rouches ont coché le 22 février dans leur calendrier pour prendre leur revanche. Sclessin sera plein à craquer ce samedi sur le coup de 18h. Le Standard a annoncé un sold-out. Du côté de l'Antwerp, qui peut également compter sur une base de supporters historique et fanatique, les supporters du Great Old feront le voyage en nombre également. Au-delà du duel en tribunes, l'enjeu sur le terrain est important, symboliquement, mais aussi sportivement. A l'approche de la fin de la saison régulière, le Standard peut définitivement assurer sa place en Play-Offs 1. En plus, en cas de victoire, ils dépasseront les Anversois au classement. Décidément, tous les ingrédients sont présents pour une rencontre diabolique ! 🎟 Le choc ⚔ Standard-Antwerp de demain est sold-out ! 🏟



🎟 De topper ⚔ Standard-Antwerp van morgen is uitverkocht ! 🏟#STAANT #EnferdeSclessin 🔥 #RSCL pic.twitter.com/n1N2X92Vz8 — Standard de Liège (@Standard_RSCL) February 21, 2020





