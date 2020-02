Le Standard pour 'relancer' Mbokani? Le Congolais n'est jamais aussi efficace que contre les Rouches

Le meilleur buteur du championnat connaît un petit coup de mou, mais son adversaire préféré arrive.

15 buts et 8 assists depuis le début de saison: Dieumerci Mbokani est, et de loin, le joueur le plus décisif de Pro League, avant de croiser la route de son ancien club. Mais, si l'Antwerp reste sur un bilan décevant de deux sur neuf en championnat, c'est aussi parce que le Congolais n'a plus marqué depuis le 26 janvier en Pro League, lors de la dernière victoire anversoise, contre Zulte Waregem.

9 buts et 6 assists en 13 matchs

La semaine dernière, il avait même manqué un penalty contre les Zèbres. Le principal danger en panne de confiance, une bonne nouvelle pour le Standard? A priori, oui, mais le Standard devra s'en méfier, car Dieumerci Mbokani adore se réveiller contre les Liégeois.

Comme le rappelle Het Laatste Nieuws, le Standard est l'adversaire contre lequel il a été le plus efficace depuis le début de sa carrière (9 buts et 6 assists en 13 matchs). Et c'est encore plus vrai depuis qu'il a rejoint l'Antwerp: six duels contre les Rouches, pour cinq buts et deux assists. Et il a déjà scoré deux fois contre les protégés de Michel Preud'homme cette saison. La défense liégeoise est prévenue.