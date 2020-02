Christian Bracconi : "La victoire de Westerlo est méritée "

Bon prince, l'entraîneur Christian Bracconi admet la victoire de Westerlo. " Elle est méritée. Mais nous aurions pu et dû être meilleurs. "

« Je suis fair play et je reconnais que la victoire de Westerlo est méritée. » Les propos émanent de Christian Bracconi. « En première mi-temps, les Limbourgeois étaient supérieurs. Nous n’avons pas pu ni su les presser. On encaisse le but d’ouverture sur un corner rentrant de Brüls. Il est inhabituel de concéder un but de la sorte. » Une avance ô combien méritée pour un adversaire qui se ménagea plusieurs occasions sans en tirer profit. La faute au gardien Moris. « Les garçons ont affiché des valeurs morales pour égaliser à la 45e minute. »

Le jeu s’équilibra en deuxième période. « Le contenu fut plus intéressant après le repos », poursuit le mentor. « Les débats étaient ouverts, et fair play il faut le dire. Nous avons un ballon pour faire 2-1 mais la reprise de la tête de Ramalingom est passée de peu à côté. » Le but fatidique part d’un coup franc en faveur de Virton. « Nous l’avons vite et mal joué. » Le remplaçant Gboho en tira profit. C’est comme çà. « Nous voulions gagner et avions le droit de rêver au gain de la tranche. » La messe est dite - dans le meilleur des cas Virton comptabilisera un succès de moins. « Il reste deux matches (OHL et Beerschot) et l’heure n’est pas encore à dresser un bilan. » Promu en D1B, Virton est à créditer d’une campagne exceptionnelle. Il ne faudrait pas l’oublier.