Ils l'ont fait : le Cercle continue son opération maintien chez un Mouscron peu inspiré !

Au terme d'une rencontre dans laquelle seule une équipe semblait vraiment vouloir gagner, le résultat aura été logique : le Cercle, porté par son public, a été l'emporter à Mouscron et quitte (au moment d'écrire ces lignes) la dernière place du classement.

Si vous vouliez une idée de ce à quoi ressemblerait un Cercle de Bruges évoluant dans un stade de plus petite taille que le Jan Breydel (ce qui devrait arriver dans un futur proche), ce match à Mouscron était un bon avant-goût de l'ambiance qui devrait y prendre place : pour leur déplacement au Canonnier, les Groen & Zwart peuvent compter sur plus de 1200 supporters qui doivent porter leurs couleurs vers un maintien à nouveau envisageable.

C'est peut-être cette atmosphère inhabituellement hostile qui paralyse l'Excel Mouscron, qui reste pourtant sur un 6/6 : les Hurlus sont amorphes et laissent le Cercle, le couteau entre les dents, diriger les débats d'entrée de jeu. Le milieu est dominé par Hoggas et Peeters, tandis que Giulian Biancone et Dino Hotic combinent magnifiquement sur le flanc droit. Malgré cela, les vingt premières minutes s'écoulent sans vraie occasion de part et d'autre.

Alors que la tactique mouscronnoise semble se limiter à des longs ballons d'Aleix Garcia vers un Fabrice Olinga esseulé (malgré la titularisation d'un Perica ... qui reste en retrait), le danger se précise pour le Cercle : il faut un grand Kevin Wimmer pour s'interposer sur les nombreux centres de Hotic, l'Allemand manquant même de tromper un Jean Butez pas toujours serein dans ses sorties aériennes. Pendant 45 minutes, il n'y aura qu'une équipe sur le terrain sans que ça se traduire au tableau d'affichage, seul Stipe Perica tentant une timide frappe lointaine que Moser laisse filer à côté.

Un Mouscron passif

On imagine mal que les Brugeois puissent ignorer, au retour sur les terrains, qu'ils peuvent faire l'affaire en or : Malines mène face à Waasland-Beveren. La nervosité monte d'un cran, ça se sent dans les gestes et dans certaines attitudes, comme une échauffourée entre Bakic et Velkovski. Le jeu reste cependant visiteur, et Hotic passe tout près du 0-1 (53e).

Après avoir vaguement tenté de reprendre les choses en main, Mouscron reprend son rôle passif ; il faut un excellent retour d'un Lasse Sobiech toujours impérial pour empêcher Eppel de profiter d'une perte de balle coupable de Boya (65e), puis il manque une pointure au même Eppel pour pouvoir reprendre un centre de Velkovski (68e). Dans la foulée, un petit numéro de Giulian Biancone permet presque à Stef Peeters de débloquer la situation, mais il place à côté. L'impatience monte dans les gradins visiteurs ...

La délivrance, et une explosion de joie comme on en a plus vu depuis longtemps à Mouscron - probablement depuis les maintiens obtenus il y a quelques saisons - arriveront à la 75e : Dylan De Belder, le plus discret des Brugeois jusque là, fait 0-1 d'une belle frappe croisée en profitant d'une nouvelle perte de balle au milieu.

Ils l'ont fait !

Sans surprise au vu du contenu proposé par Mouscron ce samedi, ce but suffira au Cercle de Bruges pour réaliser un 9/9 impensable il y a quelques mois de ça et, surtout, pour se défaire du bonnet d'âne de la Pro League : avant la réception de La Gantoise (Jess Thorup était en tribunes presse pour une petite heure de match) et un derby brugeois qui promet, le Cercle profite de la défaite de Waasland-Beveren (précisons : au moment où ces lignes sont écrites) pour prendre un sacré bol d'air.

Côté Mouscron, l'effet Philippe Saint-Jean semble bel et bien terminé et les joueurs n'ont pas réussi à passer outre l'ambiance survoltée dont on a, il est vrai, peu l'habitude au Canonnier. Il faudra attendre les PO2 pour retrouver un objectif et, espérons, une envie ...