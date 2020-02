Un duel au sommet et un nouveau test pour Charleroi!

Une semaine après l'Antwerp, c'est une autre forteresse de Belgique qui attend le Sporting de Charleroi, avec un petit avantage physique pour les Zèbres?

Le contexte

Solides à l'Antwerp la semaine dernière, les Zèbres ont validé leur ticket pour les playoffs 1 et restent sur un très intéressant sept sur neuf. À Bruges, le Sporting aura l'occasion de confirmer, sur la pelouse des grands favoris au titre, toujours invaincus à domicile cette saison en championnat.

Comment les Brugeois auront récupéré de leurs efforts de jeudi soir en Europa League? De la réponse à cette question dépendra peut-être une partie de l'issue du match pour les Blauw en Zwart qui restent sur un excellent match contre Manchester United, mais qui avaient été très brouillons contre Waasland-Beveren, la semaine dernière.

Ils l'ont dit

Nous ne devons pas penser à Manchester United, car le match de dimanche contre Charleroi sera très important. - Mats Ris

Les lendemains européens sont toujours délicats, d'autant que le match retour de Bruges à Old Trafford aura lieu jeudi prochain déjà.

Il nous reste quatre matchs très difficiles, mais on va essayer de prendre le maximum de points.

Bruges, le Standard, la Gantoise et Courtrai: c'est le programme corsé qui attend les Zèbres pour terminer la phase classique.

Les sélections

On le sait depuis le début de la semaine, le Sporting de Charleroi devra terminer la saison sans Massimo Bruno. Kaveh Rezaei, qui ne peut pas jouer contre le Club de Bruges, et Cristophe Diandy, blessé de longue date, sont les deux autres principaux absents côté carolo. Mais le Club de Bruges ne sera pas au complet non plus: déjà absent en Europa League, Krépin Diatta n'a pas encore réintégré le groupe.

Le groupe carolo: Penneteau, Descamps, Imbrechts, Busi, Dessoleil, Willems, Hendrickx, Ilaimaharitra, Henen, Gholizadeh, Nkuba, Morioka, Tsadjout, Nicholson, Diagne, Fall, Kayembe, Zajkov, Núrio, Amani.

La sélection brugeoise:

La stat

La dernière victoire du Club de Bruges contre Charleroi en championnat? C'était le 24 septembre 2017, depuis les Zèbres restent sur quatre matchs sans défaite contre le Club de Bruges en Pro League. Ils avaient d'ailleurs réussi le six sur six, la saison dernière, en phase classique.