(Exclusif) Cristian Ceballos : "Carcela et Pozuelo, les meilleurs que j'ai vus"

Cristian Ceballos a longtemps fait le bonheur de Saint-Trond mais a quitté nos contrées l'été passé, direction le Qatar et Al Wakrah, entraîné par Tintin Marquez qui est passé par Eupen et le STVV. Il est revenu sur son passage chez nous.

Cristian, quel souvenir as-tu de tes trois années passées à Saint-Trond ?

J'ai de très bons souvenirs du STVV. Trois années magnifiques ! Ma plus belle a été la première, quand je n'étais que prêté par Charlton (2016-2017, nda). J'avais joué beaucoup de matchs, inscrit beaucoup de buts (6 buts, 5 assists, nda) et mon impact était énorme. À l'époque, Ivan Leko m'avait appelé personnellement et convaincu de venir en Belgique. L'équipe avait terminé 12e, ce qui était excellent pour un si petit club ...

Malheureusement, je me suis blessé par la suite, lors de ma deuxième année. Mais en général, nous avons fait une bonne saison sous la houlette de Tintin Marquez, qui est de loin le meilleur coach que j'ai connu. J'ai connu Barcelone (Ceballos a été formé à la Masia, nda), Tottenham, Charlton ... mais Tintin est le n°1 incontesté.

Le niveau en Belgique, où le situerais-tu ?

J'ai été très surpris, positivement, du niveau de la JPL. C'est un championnat très compétitif, avec beaucoup de solides équipes. Certains stades sont beaux, l'ambiance est géniale car les fans sont vraiment passionnés de football. Si je suis resté trois ans, c'est que je passais un bon moment ! Puis la Belgique compte des clubs mythiques comme Anderlecht et Bruges, qui sont souvent en Ligue des Champions, le Standard, Gand et Genk en Europa League ... En dehors du "G5" européen, la Belgique est l'un des meilleurs championnats.

Et les meilleurs joueurs que tu as croisés ?

Mehdi Carcela ! Vraiment un top joueur. Même si le meilleur, c'était Alejandro Pozuelo, qui est désormais en MLS. Je ne dis pas ça parce qu'il est Espagnol. C'était vraiment le meilleur durant mes trois saisons en Belgique.

Pourquoi avoir opté pour le Qatar, à seulement 26 ans ?

Il y a plusieurs raisons ... Tintin Marquez me voulait absolument là-bas et je l'en remercie. Comme je l'ai dit, c'est le meilleur coach que j'ai pu connaître et je veux profiter de ça au quotidien. J'apprends toujours avec lui. Après, je ne le cache pas : c'était impossible de dire non à une telle offre salariale. L'argent, c'est important, oui, et j'ai dû penser à mon avenir, à l'avenir de ma famille ... C'est l'une des grandes raisons qui m'ont amené au Qatar.

Tu as connu la Championship avec Charlton. Comment comparerais-tu le niveau avec la Pro League ?

La D1 belge est plus technique, la D2 anglaise est très physique. Il y a aussi bien trop de rencontres durant une saison de Championship (46, nda) ! En termes de qualité, cependant, je dirais que c'est comparable. Il y a des bonnes équipes dans les deux championnats.

Plusieurs stars ont signé en Belgique cette saison ...

Oui, j'ai vu. Kompany, Mirallas, Nasri ... Ca montre une volonté de s'améliorer. Ces clubs recrutent de plus en plus de grands noms et ça fait du bien au championnart belge. D'autant que quand on voit la situation d'Anderlecht, qui est dans une position catastrophique au classement, ça prouve bien que le championnat est difficile. C'est compétitif, avoir de grands joueurs ne suffit pas forcément. C'est vraiment un championnat sous-estimé ...

Est-ce que selon toi, un club belge serait promu de la Championship à la Premier League ?

Bruges, sans aucun doute. Tu as vu leur match contre Manchester United ? Ils ont tenu le nul contre l'un des meilleurs clubs d'Angleterre. Ca montre leurs qualités. Oui, selon moi, ils monteraient en D1 et même ... s'y maintiendraient. Mais les clubs de Championship viendraient-ils en Belgique pour y gagner le titre, par exemple ? Je ne sais pas. C'est difficile, même si je crois que des clubs comme Leeds, Fulham, WBA, Nottingham, Blackburn ... joueraient le sommet du championnat en JPL, oui.