Explications tendues entre les joueurs de Waasland-Beveren et leurs supporters

Les temps sont difficiles pour Waasland-Beveren et après sa défaite, les joueurs ont dû aller s'expliquer auprès de leurs supporters remontés.

En effet, les fans ne sont pas du tout content du niveau de jeu affiché ni de la lanterne rouge dont le club a désormais hérité suite à sa défaite.

"Nous devions aller parler à nos supporters à ce moment-là", déclarait Jur Schryvers. "J'ai pris l'initiative, même si les temps sont difficiles pour nous, et nous prenons beaucoup sur nous, les critiques, la pression que l'on encaisse. Mais il faut essayer d'en tirer quelque chose de positif, même si c'est difficile."

La performance très pauvre combinée aux résultats positifs de ses concurrents ont mené les Waaslandiens vers la catastrophe : "Nos supporters ont suivi les autres rencontre durant le match, et on a pu l'entendre dans les gradins. Ils n'étaient pas contents et c'est compréhensible."

Mais Schryvers insiste auprès des supporters sur le fait que la volonté est toujours présente dans le groupe, et les joueurs vont se battre juqu'au bout pour éviter la relégation : "Je n'ai pas l'intention de jouer en D1B. Les autres non plus. De toute façon, une relégation n'est jamais bonne sur le CV d'un joueur, que vous soyez titulaire ou remplaçant."