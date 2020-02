Un nouveau but splendide: Anthony Martial est en pleine bourre avant de retrouver Bruges

Semaine faste pour l'attaquant de Manchester United et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le Club de Bruges.

Déjà buteur à Chelsea lundi dernier, puis à Bruges, jeudi, Anthony Martial a remis ça, dimanche, contre Watford. Avec un très joli but, tout en finesse et en technique, pour clôturer une semaine presque parfaite pour lui, mais aussi pour Manchester United, qui est de retour dans le top 5 de la Premier League.

Le Français sera l'homme à suivre pour la défense brugeoise, jeudi prochain à Old Trafford. Et pourtant, Ole Gunnar Solskjaer n'est pas encore tout à fait satisfait: "Ce qu'il fait sur son but, c'est incroyable, mais il fait ça aussi à l'entraînement, donc je ne suis pas surpris. Il a marqué contre Chelsea, contre Bruges et maintenant contre Watford. Mais j'en attends encore plus d'Anthony", avance le coach des Red Devils.