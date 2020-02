Anderlecht, Genk ou Malines? Dieumerci Ndongala donne son favori pour la sixième place

Depuis la Turquie, Dieumerci Ndongala suit encore le championnat de Belgique.

Désormais actif à Kasimpasa, où il s'est installé dans le onze de base de sa nouvelle équipe, Dieumerci Ndongala a été impliqué dans la course au top 6 pendant toute la première partie de saison et il suit son évolution distance.

Qui rejoindra Bruges, La Gantoise, le Standard, Charleroi et l'Antwerp en playoffs 1? "Avec la victoire d'Anderlecht, tout reste ouvert", répond Dieumerci Ndongala à la RTBF. Mais l'ailier donne un avantage à son ancien club. "Je pense que Genk y sera et je suis sûr qu'il y avait et qu'il y a encore assez de qualités dans le noyau pour atteindre les objectifs du club."