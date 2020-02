Les grands clubs européens présents en masse à la Ghelamco Arena ce jeudi

Jeudi soir, les Gantois reçoivent l'AS Rome dans leur Ghelamco Arena. Les Italiens ne seront pas les seuls à faire le voyage.

Jonathan David ne pourra pas sortir son maillot floqué du Taureau d'Or tout de suite. Un fameux défi en Europa League attend d'abord les Gantois. Plusieurs cellules de recrutement seront présentes, majoritairement par intérêt pour le jeune canadien.

La presse néerlandophone recense pas moins de 10 grands clubs intéressés : Manchester City, Arsenal, Porto, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Lyon, Ajax, Everton, Inter et un certain Manchester United qui recevra deux heures plus tard le Club de Bruges.

Bien conscient de cet intérêt croissant pour leur attaquant prodige, la direction gantoise a déjà stipulé qu'elle ne le laisserait pas partir pour moins de 25 millions d'euros. C'est désormais une évidence ; Jonathan David ne fera pas long feu dans la Jupiler Pro League.