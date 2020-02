L'Inter Milan s'activerait déjà concernant la succession de Lautaro Martinez

L'international argentin suscite les convoitises en Liga et sa classe libératoire pourrait être levée durant le prochain mercato estival.

L'Inter Milan réalise pour l'instant une très belle saison au point de prétendre au titre de champion d’Italie ! Un titre qui leur échappe depuis 10 ans désormais. Il faut dire que le duo Lukaku-Martinez fonctionne à merveille : 29 des 49 buts de l’équipe en Serie A.

Néanmoins, l’international Argentin intéresse fortement le Barça et le Real Madrid et pourrait déjà plier bagage l'été prochain. Les Nerazzurri ne veulent pas être pris au dépourvu et lui chercheraient déjà un remplaçant. Trois joueurs seraient notamment pistés, il s'agirait de Pierre-Emerik Aubameyang (Arsenal), Timo Werner (RB Leipzig) et Antoine Grizemann (FC Barcelone), comme le rapporte Tuttosport.