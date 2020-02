Un Diablotin d'Ostende dans le viseur de La Gantoise

L'Ostendais est déjà très courtisé.

Avant de penser à un éventuel transfert, Jelle Bataille va surtout essayer d'aider Ostende à assurer son avenir en D1A, mais l'Ostendais de 20 ans se sait courtisé. Selon Het Nieuwsblad, La Gantoise en ferait un renfort possible du prochain mercato estival.

Capé à trois reprises avec les U21 belges, Jelle Bataille s'est définitivement imposé dans le onze côtier cette saison. Il n'a d'ailleurs loupé aucun des 23 derniers matchs du KVO en championnat. Avec deux assists et deux buts au compteur. Un jeune joueur qui explose, malgré la saison compliquée des Kustboys, et qui ne devrait plus faire de vieux jours à la Côte.