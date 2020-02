Ianis Hagi raconte son doublé et ses débuts en Europa League

Auteur d'un doublé pour ses débuts en Europa League, Ianis Hagi, prêté par Genk, a confié son émotion à l'issue de la rencontre.

Prêté par le KRC Genk aux Glasgow Rangers jusqu'à la fin de la saison, Ianis Hagi a fait ses débuts en Europa League avec le club écossais la semaine dernière. Des débuts réussis alors que les choses étaient mal embarquées. En effet, menés 0-2 à l'heure de jeu par Braga, les hommes de Steven Gerrard ont finalement réussi à inverser la vapeur en s'imposant 3-2 grâce à un doublé du fils de la légende roumaine.

Un moment qui restera sans doute gravé dans la mémoire du milieu de terrain de 21 ans qui a ensuite réagi devant les caméras de BT Sport. Lorsque la journaliste lui a demandé en après-match s'il s'agissait du plus beau moment de sa carrière, le joueur a acquiescé. "J'ai eu d'autres beaux moments dans ma carrière mais marquer dans une compétition européenne c'est incroyable. C'est un rêve qui devient réalité."

L'ancien joueur du FC Viitorul en Roumanie s'est ensuite exprimé sur le come-back incroyable réalisé par les siens. "Même quand on est à deux zéros, on ne doit pas s'arrêter. On joue à la maison, on a nos fans derrière nous. On a juste besoin d'un but pour revenir dans le match. On devait juste rester positive, faire les efforts. Des choses incroyables se passent à Ibrox (le stade des Rangers)."