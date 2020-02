Laurent Depoitre bel et bien de retour face à la Roma !

Laurent Depoitre avait manqué quelques semaines de compétition début 2020 et le week-end passé, Jess Thorup l'avait encore épargné. Mais ce jeudi, en Europa League, l'attaquant sera bel et bien présent.

Le Nieuwsblad nous apprend ce mercredi que Laurent Depoitre était bel et bien présent à l'entraînement de La Gantoise et qu'il n'a pas dû constater de mauvaise réaction sur sa blessure au pied, qui l'avait déjà écarté des terrains plusieurs semaines début 2020. Comme Jess Thorup le pressentait, Depoitre, absent contre Saint-Trond, sera bien présent pour aider les Buffalos contre l'AS Rome et rattraper le retard d'un but concédé au Stadio Olimpico.