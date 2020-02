Luke Shaw souligne l'importance de son coach avant le match retour contre Bruges

Ce jeudi soir, Manchester United accueillera le Club de Bruges en seizième de finale retour de l'Europa League après avoir été partagé l'enjeu au Jan Breydelstadion la semaine dernière (1-1).

Luke Shaw s'est exprimé à propos de son coach avant la joute européenne contre le Club de Bruges. "Quel que soit le poste que le coach veuille que j'occupe, je suis heureux. De jouer et d'être sur le terrain pour tout donner pour l'équipe."

"Je pense que du point de vue de la gestion des hommes, il a été incroyable jusqu'à maintenant. Les joueurs sont souriants tous les jours. Il a été brillant et les gars l'apprécient, et je pense encore plus maintenant que nous obtenons de meilleurs résultats. L'équipe est quasi au complet", a lâché l'Anglais.



"Nous avons eu une deuxième moitié de saison importante et Ole a été formidable. Nous aimons tous beaucoup travailler avec lui et nous devons continuer à lui donner des résultats. Cela passe par demain contre le Club de Bruges", a conclu Shaw.