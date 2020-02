Les supporters brugeois seront nombreux à Old Trafford : "Nous ferons plus de bruit que les fans de Manchester United"

Ce jeudi soir, le Club de Bruges affronte Manchester United en seizième de finale retour de la Ligue Europa. Au match aller, les Brugeois avaient partagé l'enjeu au Jan Breydelstadion (1-1).

Le Club de Bruges aura à coeur de réaliser un exploit ce jeudi soir à Old Trafford. Les supporters des Blauw en Zwart y croient et veulent voir leur équipe s'imposer au Théâtre des Rêves afin de passer au tour suivant. De nombreux fans des Blauw en Zwart ont effectué le déplacement outre-Manche pour supporter les leurs.

Plusieurs membres du Wallonia Bruges Army, seul club wallon officiel et agréé des supporters Blauw en Zwart, seront présent à Old Trafford ce jeudi. "Nous sommes partis en car vers 18h ce mercredi avant de prendre le ferry à Calais dans la soirée", nous confie Cyril Noël, le président du club. "Un déplacement européen, c'est toujours spécial et magique. Nous avons été gâtes ces deux dernières saisons. Le Signal Iduna Park, le Wanda Metropolitano l'année dernière, Santiago Bernabeu, le Parc des Princes et Old Trafford cette année", ajoute-t-il.

Après le partage obtenu au match aller, le Club est dans l'obligation de marquer afin de se hisser au tour suivant. "L'espoir est bien présent malgré les absences de plusieurs joueurs importants comme Vormer, Dennis et Balanta. Néanmoins, si nous sommes présents à Manchester, c'est parce que nous y croyons. Puis, n'oublions pas que nous sommes meilleurs à l'extérieur qu'à domicile cette saison sur la scène européenne. Nos fans pronostiquent un 2-2. Quoiqu'il en soit, nous serons plus ou moins 5000 supporters brugeois ce soir à Old Trafford. Nous ferons plus de bruit que les fans mancuniens et pousseront notre équipe au maximum. Tout est permis au Théâtre des Rêves", a conclu Cyril Noël.