🎥 Un nouveau but pour Edmilson Junior au Qatar

Edmilson et Al Duhail continuent de dominer le championnat qatari.

Aucun problème pour Al Duhail qui affrontait Al Shahaniya, club de l’ancien Ostendais Ramin Rezaeian, titulaire, jeudi après-midi, dans le cadre de la 16e journée du championnat. Le leader du championnat, avec Edmilson Junior sur la pelouse dès le coup d’envoi avait ouvert le score dès la quatrième minute. Et si les visiteurs ont égalisé avant la pause, AL Duhail a fait la différence après la pause grâce à Karim Boudiaf et Edmilson. L’ancien Rouch, qui a également distillé trois assists, inscrit là son quatrième but de la saison (trois en championnat, un en Ligue des Champions Asiatiques) et ça permet à Al Duhail de conserver quatre unités d’avance sur son premier poursuivant en tête du championnat.