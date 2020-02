Enjeu relatif à Virton - OHL

La 28e et dernière journée en Proximus League voit Virton en découdre avec OHL. "On a envie de gagner" , remarque l'entraîneur Christian Bracconi, conscient de la déception suite à la défaite à Westerlo.

Décidément ! Incroyable mais vrai. La saga du match entre le Beerschot et Virton se poursuit. Le match ne sera pas rejoué lundi 2 mars. C’est une certitude. La suite au prochain numéro. Pour être clair, le verdict n’a aucune incidence sportive pour les Virtonais qui ne peuvent plus remporter la 2e tranche de la Proximus League au contraire des Beerschotmen. Affaire à suivre.

La 28e et dernière journée de compétition se dispute ce soir. Battu 2-1 par Westerlo samedi passé, Virton accueille OHL à 20h30. Entre des Luxembourgeois KO debout, « sonnés » après le revers du week-end passé et des Louvanistes focalisés sur la finale des PO - le nom de l’adversaire est en suspens : Beerschot ou Westerlo - et qui n’aligneront pas leur « onze » habituel, l’enjeu des débats est très relatif pour ne pas dire « amical ». « N’empêche, nous sommes des compétiteurs et on a envie de gagner » , assure l’entraîneur Christian Bracconi. « Les supporters ont aussi envie de remercier les joueurs qui doivent livrer une bonne prestation." Prempeh, Cruz et Koré sont absents. La suite, cela sera la première journée des playoffs 2 programmée les 3, 4 et 5 avril.