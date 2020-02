Jess Thorup fier malgré la déception : "On a tout donné"

La saison européenne de La Gantoise est terminée. Les Buffalos ont partagé l'enjeu, 1-1, face à l'AS Rome. Tout en montrant un beau visage ...

"Est-ce qu'on a manqué de chance ou d'un peu de qualité ? Ca dépend sûrement de la façon dont on regarde les choses", déclarait Jess Thorup après le partage contre la Roma. Mais le Danois préférait voir le verre à moitié plein. "Je ne peux qu'être fier de mes joueurs, ils ont donné tout ce qu'ils avaient".

On est déçus, mais on va en tirer quelque chose de positif

Gand y a cru, surtout après avoir ouvert le score. "On voulait vraiment se qualifier, même si cela a parfois semblé impossible. Nous avons eu nos opportunités, mais ne les avons pas mises au fond", regrette Thorup. Qui sait bien que La Gantoise va devoir se reconcentrer très vite sur le championnat.

"Ce vendredi, la déception sera encore là, mais on va rapidement en tirer quelque chose de positif", affirme-t-il. Car le déplacement au Cercle de Bruges ne sera pas évident non plus, dans un autre genre.