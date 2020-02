Simon Mignolet veut retenir le positif : "Nous sommes la seule équipe belge parvenue à le faire"

Le Club de Bruges a pris l'eau ce jeudi soir à Old Trafford. Les Brugeois se sont inclinés 5-0 contre Manchester United. L'expulsion de Deli a été vécue comme un véritable coup de massue.

Dès l'entame de match, Manchester United a mis sous pression le Club de Bruges. Sans déjà des arrêts décisifs de Simon Mignolet, le club mancunien aurait pu déjà ouvrir le score avant le penalty mancunien obtenu suite à la main de Simon Deli dans la surface. "Le premier quart d'heure de jeu a été difficile. Puis le rouge et le penalty après un 1-1 au match aller chez nous, cela nous a mis dans le dur. À onze c'était déjà compliqué, alors à dix impossible de garder le ballon et de mettre la pression sur leur défense. Ils faisaient ce qu'ils voulaient ", a confié le portier brugeois à l'issue de la rencontre.

Le Club de Bruges quitte la scène européenne après cette élimination en seizième de finale de l'Europa League. "Nous sommes déçus car nous sommes éliminés alors que l'objectif était de se hisser en huitième de finale de l'Europa League. Puis cloturer une campagne européenne très positive par un 5-0...", a lâche Mignolet avant d'évoquer le bilan positif. "Mais il faut savoir l'accepter et c'est le cas. Nous sommes tout de même la seule équipe belge à être parvenue à se qualifier pour les groupes de la Ligue des champions via les préliminaires et les barrages. Puis nous avons démontré que nous étions une bonne équipe après avoir joué contre des clubs comme Galatasaray, le Real Madrid, le PSG et Manchester United", a souligné le Diable Rouge

Ce résultat aux allures de score de forfait pourrait assommer le groupe brugeois. "Non, nous n'avons pas peur de cela. Je préfère encaisser cinq buts à Old Trafford que de prendre un goal durant cinq rencontres. Nous allons désormais jouer un match par semaine et directement nous concentrer sur notre grand objectif, à savoir gagner la Coupe et le Championnat", a conclu Simon Mignolet.