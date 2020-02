Anderlecht commence à empiler les buts : "On avait du mal à marquer auparavant"

Neuf buts en deux matchs : Anderlecht a ouvert les vannes. Les buts ont longtemps été ce qui manquait aux Mauves, mais cela semble faire partie du passé !

Sans nécessairement briller, le RSCA a encore trouvé la faille à trois reprises ce samedi. Jérémy Doku, notamment, a encore délivré une passe décisive, lui dont on critiquait le manque d'efficacité : "On a eu un peu de déchet après le premier but mais on s'est bien repris par après. Je crois qu'on peut être satisfaits. Oui, c'est un match "facile" en théorie, mais il faut quand même le faire", estime le jeune ailier, de nouveau titulaire après sa suspension.

"On sait qu'on a longtemps eu du mal à marquer et cette fois, ça fait un 3-0 après un 6-1. On a encore eu un peu de mal à terminer les actions mais on est en progrès", se réjouit Doku. Le symbole de ce renouveau dans l'efficacité, c'est Michel Vlap, qui trouve désormais facilement la faille : "On le savait, il est très efficace aux entraînements. Michel a le sens du but, je ne suis pas surpris", affirme Jérémy Doku.