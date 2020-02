Le coach d'Eupen aux anges : "Les supporters méritent le maintien"

Eupen est officiellement sauvé après sa victoire contre Mouscron (2-1). Les Pandas n'avaient besoin que d'un point après la défaite de Waasland-Beveren contre Anderlecht survenue plus tôt dans la soirée (0-3), ils ont en pris trois.

Benat San José a rempli l'objectif initial d'Eupen, assurer le maintien. Le club germanophone a éprouvé des difficultés contre Mouscron en première période. "Nous avons été surpris durant les 45 premières minutes. Ils avaient le contrôle du ballon et leur pressing nous a fait mal ; le plan de l'entraîneur adverse était très bon. Nous étions d'ailleurs assez confus", confie le technicien espagnol.

Mené au score, Eupen a directement réagi avant la pause. "J'aime la façon dont mes troupes se battent. Ils n'ont pas été assommés par le but encaissé et ont directement répondu présents. La seconde période a été différente de la première. Je pense que les deux équipes ont joué pour la victoire. Je suis satisfait de ce succès face à une équipe compliquée. Nous avons réagi par rapport à l'accident de la semaine dernière contre Anderlecht. Puis le maintien est acquis, les supporters méritent cette victoire et le maintien en D1A. Il faut continuer de la sorte et rester ambitieux pour les matchs à venir", a conclu Benat San José.