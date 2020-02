Doku, un carton rouge oublié : "Je ne taclerai plus jamais de ma vie !"

Signe de confiance immédiate de la part de Frank Vercauteren : Jérémy Doku était de retour dans le onze après sa suspension suite à un carton rouge idiot sur la pelouse de Malines. L'incident est derrière lui, désormais.

Voilà qui lui fera beaucoup de bien : Jérémy Doku a mangé son pain noir et sa suspension d'une rencontre après son expulsion à Malines et était de retour dans le onze ce samedi à Waasland-Beveren. Avec succès, puisque c'est lui qui servira Michel Vlap sur le 0-1. "Le coach me donne beaucoup de confiance et je suis très heureux d'avoir pu jouer", se réjouissait Doku après la rencontre.

"On a vite oublié ce carton rouge. C'était difficile pour moi, car j'avais fort envie de jouer contre Eupen, d'aider l'équipe ... Mais c'est derrière nous, maintenant". Doku en est quitte pour une bonne leçon. "C'était con (sic), voilà. Je suis jeune, c'était la première fois que ça m'arrivait et j'ai bien appris de cette expulsion. Ce que j'ai appris ? Qu'il ne faut pas tacler (rires). Je crois que je ne taclerai plus jamais de ma vie", blague le jeune anderlechtois.

Problème de luxe

Frank Vercauteren, lui, a désormais l'embarras du choix. Francis Amuzu, mis sur le banc, avait été excellent contre Eupen. "Et il a été bon aujourd'hui. C'était un choix difficile. Mais si je ne mettais pas Doku, vous m'auriez demandé pourquoi ; si je ne mettais pas Pjaca après son bon match contre Eupen également", sourit l'entraîneur d'Anderlecht.

"C'est un problème de luxe, pour une fois. Mais la montée de Francis, de cette qualité, peut me faciliter le choix la semaine prochaine s'il travaille comme ça en semaine", conclut Vercauteren. Une façon intelligente de pousser ses joueurs à ne pas se reposer sur leurs lauriers.