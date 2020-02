Virton "champion" de D1B sans monter : ce n'est pas une première

C'est l'un des sujets polémiques du moment : le "champion" de D1B ne montera pas en D1A. L'Excelsior Virton est en effet premier au classement général au terme des deux tranches ... sans en avoir remporté une seule.

Avec 50 points, l'Excelsior Virton est champion de D1B. Roi sans couronne : le "titre" au classement général, en plus de ne pas être officiellement reconnu, ne donne aucun accès à la D1A, qui se fait via les tranches - et les Gaumais n'en ont remporté aucune. C'est la règle et elle est connue de tous en début de saison ; il n'empêche que c'est un cas de figure étrange et probablement unique dans le football européen.

Mais ce n'est en tout cas pas une première ... en Belgique : en 2016-2017, le Lierse terminait la phase classique de D1B avec 55 points, 5 de plus que le KSV Roulers (vainqueur de la première tranche) et 6 de plus que l'Antwerp (vainqueur de la seconde tranche). Trois ans plus tard, le cas de figure se présente à nouveau ; cela fera-t-il réfléchir les décideurs afin d'envisager une réforme de la D1B ?