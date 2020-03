D1 Amateurs : Liège et l'Olympic dos à dos; Visé remporte la mise

Suite et fin de la 23e journée de D1 Amateurs ce dimanche.

Liège - Olympic 1-1

Liège et l'Olympic ont partagé l'enjeu malgré une rencontre dominée par les locaux. Sbaa (50e) ouvrait le score pour les Dogues, et Reciputi (79e) égalisait sur penalty en fin de rencontre pour les Sang et Marine.

Visé - Heist 2-1

Les Oies se sont imposés face à Heist, qui était réduit à dix très tôt dans la partie, suite à l'exclusion de Webers après dix minutes de jeu. Un avantage numérique qui permettait à Visé de dominer et de mener de deux buts à la pause. Janssens réduisait le score en deuxième période, et Visé se faisait un peu peur pour finalement protéger son avance et sauver les trois pointS.