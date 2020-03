Le Sporting de Charleroi remporte le choc wallon face à un Standard aux abonnés absents

Ce dimanche soir, il y avait un derby wallon au programme avec la rencontre opposant le Sporting de Charleroi au Standard de Liège pour le compte de la 28ème journée de Jupiler Pro League.

Karim Belhocine avait décidé d'aligner un 4-4-2 ce week-end avec Nicholson et Rezaei en attaque. Côté liégeois, aucune surprise, on ne change pas une équipe qui gagne. Le onze victorieux face à l'Antwerp samedi soir dernier était reconduit.

La rencontre débutera sur des chapeaux de roue avec une très belle première opportunité pour Charleroi. En effet, les locaux obtiendront un coup franc dans le rectangle adverse à la suite d'une phase pour le moins cocasse. Bodart a voulu faire rebondir le ballon mais celui-ci s'est englué dans la boue et a touché son pied. Il l'a donc repris, ce qu'il ne pouvait pas faire. Le mur liégeois contrera le tir de Rezaei (3e).

Quelques minutes plus tard, Nicholson tentera sa chance à distance et obligera Bodart à la parade (8e). Les Rouches réagiront via une frappe puissante de Bastien mais elle passera juste à côté du but carolo (11e). Les Zèbres contrôleront ensuite la partie sans être très dangereux pour autant. Vigilant, Bodart effectuera ensuite une très belle intervention dans les pieds de Fall (19e). Charleroi ouvrira finalement la rencontre peu après la demi-heure de jeu via un très beau coup franc direct de Dorian Dessoleil (32e), 1-0.

Les Carolos pousseront afin de doubler la mise, mais Bodart se mettra encore en évidence avec une très belle envolée sur une frappe de Gholizadeh qui partait vers la lucarne (38e). Rezaei obtiendra une belle opportunité mais manquera complètement son tir (43e) tandis que Nicholson verra le sien repoussé par le portier adverse (44e). Le score ne bougera à la pause, Charleroi mènera 1-0.

En seconde période, le Standard éprouvera toujours autant de difficultés à se projeter vers l'avant tandis que Charleroi poursuivra sur sa lancée en continuant de jouer vers l'avant et c'est Nicholson qui doublera la mise (56e), 2-0.

Les Rouches ne parviendront pas à réagir et Laifis effectuera un joli tacle glissé sur Fall, empêchant ainsi la fusée carolo d'aggraver le score (65e). Charleroi vendangera deux belles opportunités en fin de rencontre via Fall et Nicholson, mais les deux Zèbres prendront les mauvaises décisions. Le Sporting s'imposera finalement 2-0 face au Standard, muet ce dimanche.

Le Sporting de Charleroi a renoué avec la victoire ce week-end en prenant la mesure du Standard de Liège. Une victoire méritée pour les Carolos au vu de la rencontre. Les Zèbres ont dominé des Rouches à la peine ce dimanche soir. Rien n'allait chez les Liégeois qui voient leur belle série prendre fin au Mambourg.

Avec cette victoire, Charleroi remonte à la 3e place avec 51 points tandis que le Standard redescend à la 5e place avec 48 points.

Avertissements : Ilahaimaharitra (61e) ; Laifis (31e), Vojvoda (67e), Vanheusden (90e)

Charleroi : Penneteau, Busi, Dessoleil, Willems, Nurio, Ilaimaharitra (Diagne 87e), Morioka, Gholizadeh (Kayembe 81e), Fall (Tsadjout 86e) Nicholson, Rezaei

Standard : Bodart, Vojvoda (Shamir 86e), Vanheusden, Laifis, Gavory, Bastien, Cimirot, Amallah (Avenatti 64e), Lestienne, Carcela (Boljevic 72e), Oulare