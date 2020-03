Philippe Clément : "C'est ce que j'attends de mes joueurs"

Bruges a remporté sur le fil la rencontre face au champion de Belgique en titre. Une rencontre qui aura vu le Club à nouveau prendre les trois points dans les derniers instants.

Philippe Clément a fait part de ses sentiments lors de la conférence de presse d'après-match : "Je suis très satisfait de la rencontre. Nous sortons d'une période très chargée avec toutes les rencontres jouées en peu de temps. Nous revenons de Manchester qui a été un match compliqué, et la récupération a été difficile."

Clément salue la performance de ses joueurs : "Malgré cela, mes joueurs ont bien commencé et montré de belles choses avec cette première belle offensive ponctuée d'un but. Nous avons bien joué, dommage pour ces risques que nous prenons, c'est d'ailleurs ce qui mène à l'égalisation. Et ce but relance Genk dans le match, eux qui étaient pourtant en difficultés à ce moment là."

"Pour le reste, c'était le genre de match que tout le monde aime voir, avec deux équipes qui avaient la volonté de jouer au football et d'aller de l'avant, de gagner. Et je suis bien sûr très content que mes joueurs aient poussé jusqu'au bout pour gagner. C'est ce que j'attends de mes joueurs. Pourtant, à dix minutes du terme on se dirigeait vers un nul, et prendre un point ici aurait été un bon résultat je pense."