Le Cercle de Bruges y est presque: "Ce n'est pas un miracle"

En s'offrant le scalp des Gantois, les Brugeois ont fait un grand pas vers leur maintien, dimanche soir.

Pour la première fois depuis le mois de février 2012, et au meilleur moment, le Cercle aligne quatre succès consécutifs en championnat. "Nous nous sommes battus pour ça. Nous avons bouché un gros trou pour nous débarrasser de cette dernière place et c'est un sentiment indescriptible", se réjouit le gardien du Cercle.

Et le but de la délivrance est tombé après 24 secondes à peine. "Je ne l'ai même pas vu", sourit Lennart Moser, qui n'a pas non plus trop fêté ce but d'ouverture. "Je savais qu'un match difficile nous attendait encore. Même si Gand avait joué trois jours avant et que ça nous a sans doute aidés", insiste le portier du Cercle.

Mais le Cercle a tenu et s'offre du répit dans la course au titre. "Mais ce n'est pas un miracle, c'est le résultat de notre travail à l'entraînement. On a tout donné pour devenir meilleur."